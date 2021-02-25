ЕС и США призвали власти Армении к сдержанности

Ереван, 25 февраля. Евросоюз и США внимательно наблюдают за событиями в Армении и призывают власти республики к сдержанности.

Посольство США в Ереване обнародовало заявление, в котором призвало все стороны политического процесса в Армении проявлять спокойствие.

«Посольство США внимательно следит за процессами, происходящими в Армении, в том числе заявлениями соответствующих заинтересованных сторон. Мы призываем все стороны проявлять спокойствие, сдержанность, ослабить напряженность мирно и без насилия», — говорится в сообщении.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Армении и призывает все стороны не допускать дальнейшей эскалации.

"Призываем всех участников событий проявлять спокойствие и избегать риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — пояснил он.

Ранее армянские военные призвали главу Правительства Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. Поводом для данного заявления стало увольнение замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна, который назвал «несерьезными» слова Пашиняна о якобы «неработоспособности» российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Позднее премьер-министр обвинил военных в «попытке госпереворота», а также призвал своих сторонников выйти на митинг в центре Еревана.