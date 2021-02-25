Нападение в Бенгази и список кандидатов в ПНЕ — что произошло в Ливии 25 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 25 февраля 2021 года.

События

Вооруженные бандиты напали на жителя Бенгази. Мужчина находился в районе рынка Аль-Бадриа, когда по его автомобилю открыли огонь из автомата.

В результате инцидента пострадавшего ранили в ногу. Мужчину доставили в больницу, где он получил необходимое лечение. Сотрудники правоохранительных органов Бенгази начали расследование нападения.

مسلحون يهاجمون مواطنا للسطو على سيارته في #بنغازي https://t.co/geJxDQFHpF — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) February 24, 2021

Ливийские активисты распространили в соцсетях видео с гуляющим по улицам Бенгази молодым львом. Инцидент произошел в районе Бенина.

Хищное животное не проявляло агрессию в отношении местных жителей. На место ЧП прибыли спецслужбы города, которые вывезли льва за пределы населенного пункта.

أسد يجوب شوارع بنينا في بنغازي https://t.co/SGKE29Sb2p — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) February 24, 2021

Национальный центр по контролю заболеваний зафиксировал «британский штамм» COVID-19. В настоящий момент известно только о 23 пациентах, чьи тесты показали наличие новой разновидности коронавирусной инфекции.

مكافحة الأمراض: سجلنا 23 إصابة بفيروس كورونا المتحوّر المعروف بـ “طفرة لندن” https://t.co/4OIVatYEE1 — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) February 24, 2021

В связи с увеличением числа заболевших COVID-19 администрация города Сабха вводит двухнедельный карантин.

На ближайшие 14 дней в населенном пункте действует запрет на работу ресторанов и кафе, а также проведение различных общественных мероприятий.

Политика

Национальный комитет по правам человека в Ливии призвал премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибу исключить из списка кандидатов в Правительство национального единства (ПНЕ) политиков, военных и силовиков из МВД, занимающихся подстрекательством к насилию и ненависти или нарушению прав и общественных свобод граждан страны.

“الوطنية لحقوق الإنسان”: ندعو الدبيبة لاستبعاد المتورطين في العنف من تشكيلة حكومته. #الساعة24 https://t.co/6zuR93tH8J — الساعة 24 (@alsaaa24) February 24, 2021

Также Дабиба провел «положительный» телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Во время беседы представитель Парижа выразил поддержку созданию новой дорожной карты и формированию переходного правительства североафриканского государства.

«Мы рады этой международной поддержке. Надеюсь, она поможет нашей стране в ближайшем будущем достичь состояния стабильности и развития», — говорится в сообщении.

حظيت أمس بمحادثة إيجابية مع معالي وزير الخارجية الفرنسي???????? @JY_LeDrian الذي أبدى دعمه لخارطة الطريق الجديدة وتشكيل الحكومة وفق مخرجات الحوار السياسي.

سعداء بهذا الدعم الدولي الذي نأمل أن يساعد بلادنا على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في القريب العاجل — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 25, 2021

Абд аль-Хамид Дабиба переговорил и с послом США в Ливии Ричардом Норландом. Американский представитель выразил готовность приложить все необходимые усилия по поддержке ПНЕ на «пути к исцелению страны».

أسعدني الإتصال الذي أجريته اليوم مع سعادة السفير الأمريكي ???????? "ريتشارد نورلاند" الذي أبدى سعيه الجاد لدعم حكومة الوحدة الوطني ولمخرجات الحوار الليبي وحرصه على الدفع قدما نحوا التئام باقي مؤسسات الدولة وإنهاء الإنقسام السياسي بشكل نهائي. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 24, 2021

Премьер-министр Ливии провел телефонный разговор с министром иностранных дел Мальты Эваристом Бартоло. В ходе беседы дипломаты обсудили налаживание двусторонних отношений.

Первым шагом на пути к дружбе стало открытие консульства Валлетты в Триполи.

Malta to open Libya Consulate in weeks - visas, residency permits, flights, bank accounts, seized dinars discussed - https://t.co/giAKDdlvIf pic.twitter.com/YGlJo3iLqh — libyaherald (@libyaherald) February 25, 2021

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи и глава Верховного совета Национальной избирательной комиссии (НИК) Имад ас-Саих рассмотрели ряд важных вопросов по подготовке к выборам 24 декабря 2021 года.

Стороны обговорили способы поддержки и повышения квалификации наблюдателей и создание благоприятных условий для проведения плебисцита.

Экономика

Компания General Electric в Триполи опубликовала доклад о финансовых потерях из-за кражи магистральных проводов. Специалисты обратили внимание на бездействие правоохранительных органов, которые не в состоянии остановить продолжающееся воровство.

От действий преступников в первую очередь страдают жители страны.