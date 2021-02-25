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Нападение в Бенгази и список кандидатов в ПНЕ — что произошло в Ливии 25 февраля

Нападение в Бенгази и список кандидатов в ПНЕ — что произошло в Ливии 25 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 25 февраля 2021 года.

События

Вооруженные бандиты напали на жителя Бенгази. Мужчина находился в районе рынка Аль-Бадриа, когда по его автомобилю открыли огонь из автомата.

В результате инцидента пострадавшего ранили в ногу. Мужчину доставили в больницу, где он получил необходимое лечение. Сотрудники правоохранительных органов Бенгази начали расследование нападения.

Ливийские активисты распространили в соцсетях видео с гуляющим по улицам Бенгази молодым львом. Инцидент произошел в районе Бенина.

Хищное животное не проявляло агрессию в отношении местных жителей. На место ЧП прибыли спецслужбы города, которые вывезли льва за пределы населенного пункта.

Национальный центр по контролю заболеваний зафиксировал «британский штамм» COVID-19. В настоящий момент известно только о 23 пациентах, чьи тесты показали наличие новой разновидности коронавирусной инфекции.

В связи с увеличением числа заболевших COVID-19 администрация города Сабха вводит двухнедельный карантин.

На ближайшие 14 дней в населенном пункте действует запрет на работу ресторанов и кафе, а также проведение различных общественных мероприятий.

Политика

Национальный комитет по правам человека в Ливии призвал премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибу исключить из списка кандидатов в Правительство национального единства (ПНЕ) политиков, военных и силовиков из МВД, занимающихся подстрекательством к насилию и ненависти или нарушению прав и общественных свобод граждан страны.

Также Дабиба провел «положительный» телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Во время беседы представитель Парижа выразил поддержку созданию новой дорожной карты и формированию переходного правительства североафриканского государства.

«Мы рады этой международной поддержке. Надеюсь, она поможет нашей стране в ближайшем будущем достичь состояния стабильности и развития», — говорится в сообщении.

Абд аль-Хамид Дабиба переговорил и с послом США в Ливии Ричардом Норландом. Американский представитель выразил готовность приложить все необходимые усилия по поддержке ПНЕ на «пути к исцелению страны».

Премьер-министр Ливии провел телефонный разговор с министром иностранных дел Мальты Эваристом Бартоло. В ходе беседы дипломаты обсудили налаживание двусторонних отношений.

Первым шагом на пути к дружбе стало открытие консульства Валлетты в Триполи.

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи и глава Верховного совета Национальной избирательной комиссии (НИК) Имад ас-Саих рассмотрели ряд важных вопросов по подготовке к выборам 24 декабря 2021 года.

Стороны обговорили способы поддержки и повышения квалификации наблюдателей и создание благоприятных условий для проведения плебисцита.

Экономика

Компания General Electric в Триполи опубликовала доклад о финансовых потерях из-за кражи магистральных проводов. Специалисты обратили внимание на бездействие правоохранительных органов, которые не в состоянии остановить продолжающееся воровство.

От действий преступников в первую очередь страдают жители страны.

 

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