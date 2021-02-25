Армия ЦАР освободила город Бозум

Бозум, 25 февраля. Армия Центральноафриканской Республики (FACA) освободила населенный пункт на северо-западе страны от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Бойцы вооруженных сил нейтрализовали бандитов в городе Бозум при поддержке российских инструкторов, официально направленных для подготовки военнослужащих и консультирования местных военачальников.

Освобождение населенного пункта подтвердил советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров. По его словам, силы FACA полностью восстановили контроль над территориями.

Местные источники сообщают, что на данный момент в административном центре провинции Уам-Пенде проводится зачистка оставшихся радикальных элементов.

Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих на днях освободила город Босангоа. Также успешные контртеррористические операции прошли в Иппи, Бамбари, Буар, Боаро, Боссемптеле, Ялоке и других пунктах.