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Армия США испытает микроволновое оружие для защиты от дронов

Армия США испытает микроволновое оружие для защиты от дронов

Альбукерке, 25 февраля. Вооруженные силы США проведут полевые испытания микроволнового оружия, предназначенного для защиты военных объектов от беспилотников, уже в 2024 году.

Руководство базы ВВС США Киртланд в штате Нью-Мексико анонсировало испытание нового оружия, сообщает Associated Press со ссылкой на официальный пресс-релиз ВС США.

Новая система под названием THOR разработана на военной базе Киртланд и предназначена для борьбы с множеством одновременно атакующих объект беспилотных летательных аппаратов. Генерал-лейтенант Нил Тергуд сообщил AP, что он уже успел увидеть THOR воочию о подчеркнул, что эта лазерная система предназначена для одной из самых актуальных угроз современных войн, требующей новых инструментов для защиты инфраструктуры и личного состава.

«Военный потенциал оружия направленной энергии сможет обеспечить многоуровневую защиту с множеством способов уничтожить приближающуюся угрозу. Лазерное оружие позволяет разбираться с одной целью, а микроволоновое — работать с целыми группами или даже роями целей. Поэтому мы должны уметь эффективно сочетать обе эти технологии», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Келли Хэммет, директор подразделения направленной энергии при Исследовательском центре ВВС США, сконструировавшего THOR, заявил, что армия США планирует инвестировать этот проект и начать партнерскую разработку уже в октябре. Однако, подчеркнул Хэммет, маловероятно, что THOR поступит на вооружение раньше 2026 года. Постройка первого прототипа обошлась разработчикам в 15 миллионов долларов.

Менеджер проекта THOR Эмбер Андерсон ранее заявила, что система работает как фонарь, выпуская внутри электромагнитного конуса волны, способные отключать любую электронику. Микроволновое оружие обещает быть мощнее и эффективнее обычных пуль.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что военная база США в иракском Эрбиле подверглась обстрелу. Иран отрицает свою причастность к инциденту.

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