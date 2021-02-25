Армия США испытает микроволновое оружие для защиты от дронов

Альбукерке, 25 февраля. Вооруженные силы США проведут полевые испытания микроволнового оружия, предназначенного для защиты военных объектов от беспилотников, уже в 2024 году.

Руководство базы ВВС США Киртланд в штате Нью-Мексико анонсировало испытание нового оружия, сообщает Associated Press со ссылкой на официальный пресс-релиз ВС США.

Новая система под названием THOR разработана на военной базе Киртланд и предназначена для борьбы с множеством одновременно атакующих объект беспилотных летательных аппаратов. Генерал-лейтенант Нил Тергуд сообщил AP, что он уже успел увидеть THOR воочию о подчеркнул, что эта лазерная система предназначена для одной из самых актуальных угроз современных войн, требующей новых инструментов для защиты инфраструктуры и личного состава.

«Военный потенциал оружия направленной энергии сможет обеспечить многоуровневую защиту с множеством способов уничтожить приближающуюся угрозу. Лазерное оружие позволяет разбираться с одной целью, а микроволоновое — работать с целыми группами или даже роями целей. Поэтому мы должны уметь эффективно сочетать обе эти технологии», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Келли Хэммет, директор подразделения направленной энергии при Исследовательском центре ВВС США, сконструировавшего THOR, заявил, что армия США планирует инвестировать этот проект и начать партнерскую разработку уже в октябре. Однако, подчеркнул Хэммет, маловероятно, что THOR поступит на вооружение раньше 2026 года. Постройка первого прототипа обошлась разработчикам в 15 миллионов долларов.

Менеджер проекта THOR Эмбер Андерсон ранее заявила, что система работает как фонарь, выпуская внутри электромагнитного конуса волны, способные отключать любую электронику. Микроволновое оружие обещает быть мощнее и эффективнее обычных пуль.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что военная база США в иракском Эрбиле подверглась обстрелу. Иран отрицает свою причастность к инциденту.