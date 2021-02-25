Перечислены факторы, которые мешают руководителям легко найти работу

Москва, 25 февраля. Труднее всего трудоустроиться на новое место топ-менеджерам. Об этом заявил эксперт по реализации в карьере, специалист по поиску руководителей высшего звена Гарри Мурадян.

Руководителю высшего уровня, в отличие от обычного соискателя, на поиск подходящей работы может потребоваться от 4-6 до 12 месяцев, сообщил эксперт в эфире «Радио-1».

Чем дальше продвигается сотрудник, тем выше его амбиции. Но одновременно с этим становится меньше интересных предложений с удовлетворяющими условиями труда, объясняет Мурадян. Роль также играет высокая конкуренция среди топ-менеджеров на рынке, добавил эксперт.

Помимо всего прочего, для руководителей высшего звена становятся не эффективны классические методы поиска работы. Просто зайти на интернет-сервис и найти подходящую вакансию уже сложно. Находясь на вершине карьерного роста, важно дать о себе знать на рынке труда, чтобы работодатели сами обращались к человеку с интересными предложениями, заявил специалист.

Кроме топ-менеджеров, наибольшие трудности в России сегодня испытывают представители массмедиа и искусства. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter.