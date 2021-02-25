В Госдуме ответили на заявление Украины о превращении Крыма в военную базу

Москва, 25 февраля. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек заявил, что Россия была вынуждена сформировать в Крыму группировку военных сил в ответ на агрессивную политику со стороны Украины.

Так он ответил на заявление командующего украинских Объединенных сил Сергея Наева о том, что Россия превращает Крым в мощную военную базу и перебрасывает туда военную технику.

Депутат подчеркнул, что Россия видит и знает, что Киев проводит испытания новых ракетных вооружений в Херсонской и Одесской областях. При этом Украина открыто говорит об «атаках на полуостров».

«В этом вопросе не может быть полумер, наши войска должны в случае нападения не только отбить его, но и нанести ответные удары по важным управленческим центрам агрессора», — указал Бальбек.

Он отметил, что размещение российской техники в Крыму является ответом на агрессивную политику Украины.