Глава Росреестра в Кургане хранил у себя дома книги Гитлера

Курган, 25 февраля. Запрещенные экстремистские книги нашли при обыске у руководителя управления Росреестра в Курганской области.

Сотрудники правоохранительных органов нашли у руководителя Росреестра в Курганской области Олега Молчанова запрещенную автобиографию основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Автобиография лидера нацистов Mein Kampf («Моя борьба») на территории Российской Федерации признана экстремистской и является запрещенной. Теперь в суде этот инцидент могут использовать как факт, характеризующий личность Молчанова. Его адвокат пока не прокомментировала ситуацию.

Добавим, Молчанова подозревают в том, что он присвоил крупную денежную сумму в размере в 520 тыс. рублей, которая предназначалась в качестве премиальных выплат работникам, сообщил URA.RU.