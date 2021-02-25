В Совфеде поддержали усиление ответственности за оскорбление ветеранов

Поправки об усилении ответственности за оскорбление ветеранов позволят обеспечить гарантии реализации положений Конституции РФ. Об этом журналистам рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Поправки направлены на реализацию положений Конституции Российской Федерации, согласно которым РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Согласно Конституции, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — сказал Клишас.

По словам парламентария, закрепление в Основном законе страны общенациональных приоритетов, традиционных для России, это также ответ на продолжающиеся попытки пересмотра роли нашего народа во Второй мировой войне.

Он также заметил, что введение ответственности за преуменьшение подвига при защите Родины, выразившееся в унижении чести и достоинства ветеранов, позволит создать необходимые условия для противодействия посягательствам на историческую правду.

Напомним, что ранее группа депутатов Государственной думы предложила отнести оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны к одной из форм реабилитации нацизма и ввести за это уголовную ответственность.

«Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма, предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до пяти миллионов рублей. При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности — от двух месяцев и, соответственно, от пяти тысяч рублей», — сказала ранее вице-спикер Госдумы, соавтор поправок Ирина Яровая.

Изменения планируют внести ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти. В первом чтении, которое состоялось 10 февраля, инициативу приняли единогласно.

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