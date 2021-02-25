Facebook угрожает пенсионерке баном за комментарий о плюшевых игрушках

Канберра, 25 февраля. Алгоритмы социальной сети Facebook увидели проявление «языка ненависти» в комментарии 81-летней бабушки под записью о вязаных игрушечных свинках. Теперь ей грозит бан.

После смерти супруга в прошлом году австралийская пенсионерка Рита Рич-Малкэхи посвящает все свободное время вязанию плюшевых свинок. Она создала страницу на Facebook, чтобы делиться со всем миром любовью к вязанию, а доход с продажи игрушек он передавала в фонды поддержки детей из неблагополучных семей, сообщает Summit News.

Однажды Рита опубликовала фотографию самодельных игрушечных свинок, сопроводив ее тегами «белые свиньи» и «большие свиньи». Алгоритмы Facebook моментально вынесли женщине предупреждение за использование «языка ненависти» и пригрозили полной деактивацией страницы.

«Кому-то это может показаться пустяком, но когда ты в жизни ничего не нарушил и даже книги в библиотеку сдавал без задержек, обвинение в ненависти к кому-то очень пугает», — поделилась пенсионерка с журналистами.

Компания уже выпустила официальное заявление, в котором списала все на ошибки алгоритмов, которые «иногда случаются».

Эта история в очередной раз демонстрирует, что алгоритмы цензуры Facebook, становящиеся из-за общемировой истерии все более и более жесткими, на деле абсолютно сломаны.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Австралия приняла закон, обязывающий Facebook платить за публикуемые на его платформе новости австралийских печатных СМИ.