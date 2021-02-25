Глава Marvel Studios раскрыл подробности перезапуска «Блэйда»

Вашингтон, 25 февраля. Глава Marvel Studios Кевин Файги считает, что перезапуск боевика «Блэйд» не получит «взрослый» возрастной рейтинг R. Главную роль в новом фильме сыграет Махершала Али.

Подробности перезапуска Файги раскрыл на встрече Ассоциации телевизионных критиков США. Он обратил внимание, что Marvel при создании контента, как правило, ориентируется и на взрослую аудиторию, и на детскую. Единственным исключением остается «Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом.

Глава Marvel отметил, что студии никогда не мешал рейтинг PG-13. Но в будущем компания, по его словам, может начать выпускать фильмы и для исключительно взрослой аудитории.

«Если мы когда-нибудь еще решим реализовать проект с рейтингом R, то, безусловно, об этом можно будет поговорить», — цитирует Файги «Культуромания».

Киностудия уже нашла сценариста для нового фильма о герое комиксов Блэйде. Поработает над проектом Стэйси Осей-Куффур, которая известна по сериалам «Хранители» и «Беги».