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Глава Marvel Studios раскрыл подробности перезапуска «Блэйда»

Глава Marvel Studios раскрыл подробности перезапуска «Блэйда»

Вашингтон, 25 февраля. Глава Marvel Studios Кевин Файги считает, что перезапуск боевика «Блэйд» не получит «взрослый» возрастной рейтинг R. Главную роль в новом фильме сыграет Махершала Али.

Подробности перезапуска Файги раскрыл на встрече Ассоциации телевизионных критиков США. Он обратил внимание, что Marvel при создании контента, как правило, ориентируется и на взрослую аудиторию, и на детскую. Единственным исключением остается «Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом.

Глава Marvel отметил, что студии никогда не мешал рейтинг PG-13. Но в будущем компания, по его словам, может начать выпускать фильмы и для исключительно взрослой аудитории.

«Если мы когда-нибудь еще решим реализовать проект с рейтингом R, то, безусловно, об этом можно будет поговорить», — цитирует Файги «Культуромания».

Киностудия уже нашла сценариста для нового фильма о герое комиксов Блэйде. Поработает над проектом Стэйси Осей-Куффур, которая известна по сериалам «Хранители» и «Беги».

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