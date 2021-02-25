Банк России уточнил принципы работы цифрового рубля

Москва, 25 февраля. Центробанк не исключает введение комиссии за пользование цифровым рублем, но ее размер должен быть единым для всей страны, заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

При этом, по ее мнению, открытие электронного кошелька должно быть бесплатным, а комиссия за перевод — минимальной. Однако вопрос тарифов регулятором пока не решен. Скоробогатова сообщила, что эта тема требует дополнительного обсуждения с участниками финансового рынка. Она добавила, что, вероятно, введение тарифов при переводах цифрового актива не потребуется.

Распоряжаться цифровыми рублями будет владелец кошелька, подчеркнула Скоробогатова. Она уточнила, что начислять проценты на остаток не планируется. По словам представителя ЦБ, лимитов по операциям с цифровым рублем не будет, актив можно будет переводить и обменивать на наличные.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор в начале лета 2021 года планирует запустить обсуждение подробной концепции цифрового рубля с рынком. После этого начнется этап тестирования платформы, на которой будет обслуживаться новая валюта