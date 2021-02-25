Психолог рассказала о плюсах раннего заработка ребенка

Разнообразие подростковых «хотелок» заставляют родителей раскрывать кошельки. И такие потребности зачастую ставят мам и пап в тупик, поскольку порой цена детских запросов не совместима с семейным бюджетом.

Законодательство РФ гласит, что с 14-летнего возраста подросток имеет право трудоустроиться и зарабатывать деньги, но только после согласия одного из родителя.

Семейный психолог Наталья Наумова рассказала ФАН какие положительные моменты можно извлечь из рвения ребенка зарабатывать в раннем возрасте.

«Если ребенка приучать к работе за оплату, то в дальнейшем это хорошо скажется на его жизни, поскольку с самого детства он будет знать цену деньгам. Пока не начнет зарабатывать самостоятельно, подросток не узнает каким тяжелым трудом они зарабатываются», — объясняет психолог.

Если любые желания сына или дочери оплачивают родители, ребенок не будет знать ценность этим деньгам. А его потребности растут с каждым годом, подчеркнула Наумова.

«Когда родители начинают подростка ограничивать, поскольку у семьи нет лишних денег, он начнет думать о том, что его ущемляют и не любят. А когда у подростка есть возможность зарабатывать самостоятельно, все сложности в плане желания что-то себе приобрести улетучиваются», — добавила собеседница ФАН.

Наталья Наумова подчеркнула, что ранний заработок ребенка положительно сказывается на самооценке и формирует личную мотивацию, а также интерес к жизни.

Недавно психолог рассказала, с какого возраста желательно начинать подростку работать, а также посоветовала несколько вариантов заработка для ребенка.