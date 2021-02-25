Австралия выиграла войну у Facebook, но потерь избежать не удалось

Канберра, 25 февраля. Австралия вынудила Facebook платить за новости, но полностью убила рынок мелких независимых СМИ, уверен консервативный журналист и историк Майкл Кук.

В одно февральское утро пользователи Facebook не смогли открыть страницы Sydney Herald, ABC, Daily Telegraph, The Independent, а также аккаунты пожарной и метеорологической службы Австралии. И все это в разгар сезона пожаров и пандемии COVID-19. Основатель соцсети Марк Цукерберг смог просто «отменить» целую страну. Более того, никто не мог зайти на страницы маленьких независимых изданий, например, MercatorNet и BioEdge, в которых Кук работает главным редактором. Своими мыслями об итогах войны страны и корпорации он поделился в авторской колонке консервативного издания Spiked.

Те, кто читал «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса, наверняка помнят, как злобные Вогоны дали землянам две минуты на эвакуацию с планеты, которую они готовились уничтожить. Facebook не дал австралийцам даже такого шанса. И хотя Facebook вернулся за стол переговоров, корпорация не перестает быть тем самым Вогоном: не то чтобы злым, но определенно злобным, погрязшим в бюрократии, официозным и бездушным. Он возомнил, что достаточно силен, богат и зол, чтобы бороться с целой страной.

Независимые сайты и издания вроде MercatorNet могли выживать и продвигаться только благодаря Facebook. Это была их единственная по-настоящему эффективная и приносящая хоть сколько-то серьезный доход экономическая модель. И Facebook своим решением просто раздавил мелкие независимые издания, как Годзилла, наступившая на муравья.

Но были ли у решения Цукерберга какие-либо объективные предпосылки?

Традиционные СМИ постоянно находятся под угрозой исчезновения. Их единственный доход — рекламу, забрали себе Google и Facebook, оставив самим СМИ лишь 19% от общей прибыли. Поэтому различные компании могут только рассчитывать на поддержку своего правительства. При этом сам Facebook говорит языком цифр и наглядно показывает, что только 4% от доходов с рекламы он получает благодаря кликам на новостных страницах, поэтому он не намерен заниматься благотворительностью. Пользователи не должны платить за ссылки, и если Facebook проиграет эту войну, он будет вынужден платить всем странам мира.

Война Цукерберга с Австралией обернулась войной Цукерберга и миллиардера Руперта Мердока, владельца, наверное, половины всех австралийских печатных СМИ. Мердок просто прикрылся австралийским правительством, чтобы увеличить доходы в своей умирающей империи, не заботясь при этом о судьбе мелких СМИ, которые могут выжить только благодаря Facebook и Google.

На самом деле, Цукерберг проиграл войну местной корпорации в Австралии, а не самой стране, поэтому будет платить только ей. Мелкие независимые издания, а также региональные газеты и журналы как продолжали медленно умирать раньше, так и сейчас ничего для них не изменится. Если только в худшую сторону.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что властям Австралии удалось, несмотря на давлении со стороны корпорации Facebook, принять закон, обязывающий цифровые платформы платить за новостной контент.