Суд арестовал директора Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении

Норильск, 25 февраля. Норильский городской суд отправил под домашний арест директора фабрики из-за гибели рабочих. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ.

Руководитель Норильской обогатительной фабрики помещен под домашний арест до 20 апреля. Он стал фигурантом уголовного дела об обрушении.

Трагический инцидент произошел рано утром 20 февраля. В дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске рухнули конструкции на площади около одной тысячи квадратных метров. В момент происшествия в здании находились восемь человек. Три человека погибли.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что трагедия произошла во время ремонта. Рабочие укрепляли конструкции, в которых ранее были найдены дефекты.

Следствие предполагает, что директор знал об аварийном состоянии здания, но не предпринял никаких действий для его ремонта. Ранее полиция арестовала четверых сотрудников предприятия.