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Суд арестовал директора Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении

Суд арестовал директора Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении

Норильск, 25 февраля. Норильский городской суд отправил под домашний арест директора фабрики из-за гибели рабочих. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ.

Руководитель Норильской обогатительной фабрики помещен под домашний арест до 20 апреля. Он стал фигурантом уголовного дела об обрушении.

Трагический инцидент произошел рано утром 20 февраля. В дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске рухнули конструкции на площади около одной тысячи квадратных метров. В момент происшествия в здании находились восемь человек. Три человека погибли.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что трагедия произошла во время ремонта. Рабочие укрепляли конструкции, в которых ранее были найдены дефекты.

Следствие предполагает, что директор знал об аварийном состоянии здания, но не предпринял никаких действий для его ремонта. Ранее полиция арестовала четверых сотрудников предприятия.

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