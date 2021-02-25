Суд отправил в колонию последователей церкви «Свидетелей Иеговы» из Хакасии

Абакан, 25 февраля. Вина двух лиц, осуществлявших руководство запрещенной религиозной организацией, подтверждена судом. Ближайшие годы они проведут в колонии.

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о приговорах, вынесенным двум последователям религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена на территории РФ). Одному из виновных суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, другому — два года лишения свободы.

По данным следствия, осужденные в течение двух лет занимались организацией деятельности запрещенной организации. Они проводили все необходимые обряды, собирали деньги с других последователей и поддерживали связь с представителями секты в других странах мира.

Ранее ФАН сообщал об аресте члена секты «Свидетели Иеговы» в Москве.