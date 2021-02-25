Останки древнего родственника броненосца нашли на пляже в Аргентине. ФАН-ТВ

Уникальную находку на аргентинском пляже обнаружил спасатель из Буэнос-Айреса. Мужчина наткнулся на останки глиптодона. Эти предшественники броненосцев вымерли 10 тысяч лет назад.

Млекопитающие травоядные вырастали до трех метров в длину, вес их достигал двух тонн. Туловище, голову и хвост глиптодона покрывал прочный панцирь.

«Сделанные здесь находки имеют международное значение. И у нас есть возможность увидеть их первыми, а также сохранить их. Я думаю, что мы, как сообщество, несем большую ответственность за их сохранение», — поделилась впечатлениями местная жительница.

Те, кто часто бывает на пляже, рассказали, что древние окаменелости находят регулярно. Местные власти планируют открыть на месте находки музей.