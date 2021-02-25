Более трех миллионов тонн газа поступит в Китай с «Арктик СПГ — 2»

Москва, 25 февраля. «Новатэк» подписал с китайской Shenergy Group договор на экспорт в КНР в течение 15 лет свыше трех миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ — 2».

Коммерческая стратегия «Новатэка» предполагает диверсификацию клиентской базы и выход на конечных потребителей быстрорастущих рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул глава компании Леонид Михельсон.

«Объемы производства «Арктик СПГ — 2» играют важную роль для достижения долгосрочной цели компании по бесперебойному обеспечению наших клиентов доступным и экологичным природным газом на протяжении многих десятилетий», — добавил он.

По словам Михельсона, китайский рынок является одним из ключевых в стратегии маркетинга СПГ компании. В связи с этим «Новатэк» намерен и дальше продолжать увеличение поставок сжиженного природного газа в КНР.

«Арктик СПГ — 2» является вторым крупнотоннажным СПГ-проектом «Новатэка» после «Ямала СПГ». Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО.

Кроме того, Россия и Китай будут сотрудничать в создании международной научной лунной станции. Соответствующий меморандум с китайскими властями подпишет Роскосмос.