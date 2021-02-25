Кнутов: миф о «российской угрозе» является прикрытием модернизации ядерной триады США

Москва, 25 февраля. Российский историк Юрий Кнутов уличил американских законодателей в лицемерии при обосновании необходимости укрепить стратегический ракетно-ядерный потенциал США.

Ранее председатель комитета Конгресса США по делам вооруженных сил Джек Рид заявил, что модернизация всех компонентов американской ядерной триады — трех компонентов - авиации, баллистических ракет, авиации и подводных лодок — связана с растущими вызовами со стороны России.

«Средства на модернизацию ядерной триады были заложены в бюджет. Поэтому заявление конгрессмена прозвучало уже постфактум, на это выделены деньги, все давно функционирует, ВПК получает заказы и так далее», — отметил Кнутов.

Историк подчеркнул, что миф о «российской угрозе» используется американскими «ястребами» уже не первый год.

Ранее сообщалось, что в США прошли успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman 3 с возвращаемым невооруженным аппаратом. Испытания проходили на базе Ванденберг в Калифорнии. ВВС США сообщили, что возвращаемый аппарат пролетел почти семь тысяч километров до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.