Россияне призвали лыжницу Непряеву поберечь здоровье после перелома руки

23 февраля в немецком Оберстдорфе стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Российские лыжники уже пробежали первый вид программы — спринт, но пока безуспешно.

Александр Большунов и Сергей Устюгов пробились в финальную гонку, остановившись в шаге от призовых мест. Они пришли к финишу четвертым и пятым соответственно.

Результаты женщин выглядели куда печальнее — ни одна из представительниц нашей страны не смогла пробиться даже в полуфинальный этап соревнования. Лидер сборной России и одна из лучших лыжниц мира Юлия Ступак завершила свой четвертьфинал только на третьем месте. Другая россиянка — Наталья Непряева, меньше месяца назад пережившая операцию после двойного перелома кисти со смещением отломков, — по понятным причинам заняла лишь пятое место в своем забеге.

Хирурги, оперировавшие 25-летнюю Наталью, рекомендовали спортсменке три недели иммобилизации, то есть все это время с руки нельзя было снимать фиксирующую лонгетку. Аккуратно заниматься общефизической подготовкой спортсменке разрешили, но Непряева уже спустя три недели после операции сражается на мировом первенстве. Россиянка, превозмогая боль, планирует выступить во всех гонках чемпионата. Кроме того, титановые пластины, установленные в двух пальцах лыжницы, могут остаться с Натальей на всю жизнь. Но стоят ли подвиги такого риска?

После спринта Непряева призналась, что находится не в лучшей форме, а рука после травмы хоть и дает работать, но все же является лимитирующим фактором, который мешает и отвлекает.

«Не хватает скоростной работы, потому что весь сбор провела, катаясь с одной палкой. Что имеем, то имеем. Надеюсь, что дальше будет лучше и я разгонюсь. Болевые ощущения? Конечно, есть. Нереально за две недели вылечить перелом, ничего такого еще не придумали. Планирую ли бежать всю программу? Конечно», — сказала она.

Российские болельщики, конечно, боевым духом Натальи восхитились, но, опасаясь за больную руку лыжницы, попросили девушку беречь здоровье, а не соревноваться.

«Наталья, надо ли бежать дальше? Ты молодая девушка, медали не светят, разве не здоровье важнее? Кто сейчас может дать гарантию, что ненужные повышенные нагрузки на недолеченную руку не приведут в дальнейшем к проблемам?» — вопрошают в Сети фанаты.

«Спортсмены не всегда отдают себя отчет, что будет в будущем. Их интересует форма и ситуация здесь и сейчас», — объясняют другие.

Нашлись и те, кто поддержал лыжницу в ее выборе.

«Она всю жизнь занимается спортом! Если не светят медали, то можно вообще на старт не выходить», — написал один из болельщиков.

«В ее возрасте она просто не понимает возможных долговременных последствий. От того, что она всю жизнь занимается спортом, у нее рука меньше болит?» — возразил другой.

Кто-то просто пожелал Наталье скорейшего выздоровления.

«Здоровья!» — емко написал один из любителей лыж.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что на российского лыжника Александра Большунова оказывают давление и делают из него врага на чемпионате мира. Именно перед гонками чемпионата мира, который стартовал в немецком Оберстдорфе 23 февраля, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вспомнила об инциденте россиянина с финским лыжником Йони Мяки, произошедшем на этапе Кубка мира в Лахти. FIS не только оштрафовала российского лыжника, но и назначила Александру испытательный срок.