Политика Байдена привела к многомиллиардным сверхдоходам России от роста цен на нефть

Мировые цены на нефть упорно стремятся к отметке 70 долларов за баррель — и вряд ли остановятся на этом рубеже. Ведь у данного движения в настоящее время чересчур много внутренних «моторов».

Самый важный из них — это перенасыщенные дензнаками рынки. Более 11 трлн долл. «чистой» денежной массы, эмитированной в 2020 году мировыми центробанками (из них почти 7 трлн долл. приходятся на американскую ФРС), — это просто пудовая гиря, брошенная на финансовую чашу весов, в то время как с другой чаши убрано почти на 4 трлн долл. реальных товаров и услуг.

Поэтому избыточное давление денежной массы медленно просачивается из сектора виртуальной экономики на потребительские рынки, поднимая там цены. И в первую очередь это касается самых востребованных товарных групп: энергоносителей и продовольствия, а внутри них — таких базовых и имеющих неэластичный спрос позиций, как нефть и пшеница. За год баррель черного золота марки Brent подорожал с 55,69 до 66,99 долл., или на 20,29%, а тонна пшеницы US3.ZW — с 542,2 до 678,8 долл., или на 25,19%.

Поскольку обнародованные планы администрации президента США Джо Байдена предусматривают «продолжение банкета» — пока на сумму 1,9 трлн долл. вливаний, но она может быть неопределенным образом увеличена, — давление денежной массы на товарные рынки будет расти. И, соответственно, будут расти цены.

Второй фактор — заявленное «посткоронавирусное» восстановление мировой экономики. Хотя это процесс не линейный по времени и не равномерный по странам, в целом тенденция налицо. Она обусловливает растущий спрос на энергоносители, и это касается не только нефти — резко вырос и спрос на газ.

Наконец, третий важный фактор — последний по месту, но не по значению — климатический. Нынешняя зима во многих странах и регионах мира оказалась необычно морозной и снежной. К тому же, «глобальное потепление», которое обернулось жесткими локальными похолоданиями, в том числе такими катастрофическими, как в Техасе, привело не только к повышению спроса, но и к снижению предложения на рынке нефти. Достаточно напомнить, что в «Штате одинокой звезды» оказались в буквальном смысле слова заморожены ветряки, солнечные панели, нефтяные и газовые скважины, и даже АЭС!

К вышеперечисленному можно добавить и введенные той же администрацией Байдена ограничения нефте- и газодобычи на территории США, включая нормы банковского кредитования сланцевых компаний, которые массово начали банкротиться. В результате ежедневная добыча черного золота в Соединенных Штатах снизилась до 9,7 млн баррелей — по сравнению с более чем 13 млн баррелей на максимуме 2019 года.

Следовательно, есть все основания полагать, что рост цен на нефть и газ, если не случится какого-либо нового форс-мажора, в ближайшее время будет устойчиво расти, и даже 100 долларов за бочку не выглядят какой-то недостижимой вершиной.

Для России такая динамика, несомненно, выглядит более чем благоприятной, поскольку «планка отсечения» в бюджете на 2021 год была установлена на уровне 43,3 долл./баррель, а с учетом смягчения бюджетного правила — 45 долл./баррель. Следовательно, с ростом мировых цен на черное золото возникает существенный объем многомиллиардных сверхплановых доходов, которые могут быть использованы для формирования бездефицитного бюджета и дополнительных социальных расходов.

И вот здесь возникает весьма сложная и по-своему опасная «вилка». Связана она с тем, что «инфляция издержек» неизбежно приведет к росту цен на внутреннем потребительском рынке, который априори не будет полностью сбалансирован ростом доходов населения. В результате значительная часть наших сограждан на какое-то ощутимое время окажется в ситуации, когда их личное благосостояние продолжит ухудшаться, причем еще более быстрыми темпами, чем ранее.

В этих условиях даже самая правильная «средняя температура по больнице» ничего не решит, а последствия — в условиях ожидающихся пока осенью парламентских выборов — могут оказаться непредсказуемыми. Тем более что наши западные «партнеры», как показало «дело Навального», обладают ощутимым влиянием на «протестное ядро» отечественного населения.

Ресурс дополнительных доходов, в том числе от экспорта нефти, нужно правильно рассчитать и использовать, иначе он станет лишней проблемой. Видимо, и длящаяся неопределенность с датой президентского послания, и обсуждение идеи о выдаче какой-то части населения России «продовольственных сертификатов», и новые политические проекты с партиями — это разные проявления одного и того же фундаментального запроса: трансформации нынешней социально-политической системы в некую иную, с более высоким уровнем управляемости, включая мобилизацию.

Спектр возможных вариантов здесь достаточно широк, в том числе благодаря росту цен на нефть. А вот временной коридор, похоже, становится все уже, и сегодня счет идет уже на считанные недели, если не дни.