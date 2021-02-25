Малоквартирные дома в Томской области могут исключить из программы капремонта

Томск, 25 февраля. Законодательная дума Томской области в первом чтении приняла поправки, предполагающие отмену взносов за капремонт для жителей малоквартирных домов.

Власти хотят внести значимые изменения в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области». Предполагается отменить обязанность в уплате взносов за капитальный ремонт для собственников, живущих в малоквартирных домах — в трех - и четырехквартирных.

«Собственники упомянутых домов отрицательно относятся к включению их имущества в программу капремонта, поскольку они находятся на непосредственном управлении, и, соответственно, самостоятельно и по необходимости производят ремонт общего имущества», — пояснил председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Отметим, что данные поправки соответствуют ранее внесенным в Жилищный кодекс Российской Федерации. Таким образом, региональный закон приводится в соответствие с федеральным.

В случае принятия поправок во втором чтении, средства, внесенные собственниками помещений малоквартирных домов в фонд капремонта, будут возвращены им в полном объеме — 2,7 млн рублей на 131 дом.

По информации ФАН, начиная с ноября 2020 года, в сахалинской областной думе также рассматривали данные поправки. Сначала власти поддерживали изменения, но после многочисленных обсуждений было решено отказаться от этой идеи. Депутаты посчитали, что в этом предложении есть экономическая выгода для регионального фонда капремонта, а не для жителей. Отчисления малоквартирного дома небольшие, а площадь ремонтируемой крыши сопоставима с пятиэтажным многоквартирным домом.

В конце прошлого года состоялась пресс-конференция на тему «Ситуация в сфере капитального ремонта домов в Томске». Директор фонда сообщил, что на ремонтные работы в 2021 году будет выделено более одного миллиарда рублей.