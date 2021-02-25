Представители «Справедливой России — За правду» призвали называть их социалистами

У новой политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» есть хорошие перспективы получить более 10% голосов на думских выборах благодаря социалистической политической программе. Об этом заявили участники круглого стола, прошедшего в Москве в четверг, 25 февраля, сообщает ФАН.

Последний общественный опрос показал рост поддержки объединенной партии, рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Так, 11% россиян заявили о готовности проголосовать за новую партию.

«Мы спрашивали людей до съезда, который состоялся 22 февраля, — уточнил он. — К полученным результатам следует относиться пока спокойно, так как цифра еще может колебаться. При этом она свидетельствует о потенциале роста поддержки партии со стороны людей».

Мамонов заметил, что успех новой партии на предстоящих выборах будет зависеть и от программного предложения, которое партии только предстоит сформировать и усилить. По его словам, избиратели интересуются новым партийным проектом. Согласно опросу, 33% слышали об объединении, при этом 39% рассказали, что относятся к этому решению скорее положительно.

По словам члена президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Андрея Кузнецова, стратегия партии заключается в том, чтобы укрепить родственные социальные силы с помощью объединения. Помимо этого, новая политическая сила планирует реализовать ряд необходимых, по ее мнению, социально-экономических решений.

Кузнецов пояснил, что полный список программных предложений представят позже, когда начнется активная фаза избирательной кампании.

«Сегодня наши граждане хотят свежие лица и идеи. Этот эффект обновления и новизны готова предоставить наша партия, — сказал политик. — Кроме того, у людей сильный социальный запрос. Рост социальной напряженности сопровождается спросом на надежду, и получается, что образ будущего сможет формировать лишь новая коалиция».

Он подчеркнул, что в последнее время ни один политический игрок такой динамики не демонстрировал.

С ним согласен писатель, член центрального совета партии Николай Стариков. По его мнению, «Справедливая Россия — За правду» является сегодня единственно растущей партией в России. Писатель выразил надежду, что благодаря социалистической направленности за партией «пойдут те, кто помнит социализм, но также и те, кто никогда при нем не жил».

«Хотел бы также предложить коллегам использовать по отношению к партии термин «социалисты», поскольку мы собираемся строить социализм, — добавил Стариков. — Это правильный посыл нашей программы, ведь основным вопросом для нас будет вопрос социальной справедливости».

Каждый из лидеров трех партий привнесет свой богатый жизненный опыт, уверена политический деятель, экс-депутат Госдумы Надежда Корнеева. Она рассказала, что сегодня крайне важно выстроить объединительный процесс в регионах.

«В каждом субъекте есть свои лидеры. Сейчас мы будем заниматься серьезной работой, направленной на то, чтобы эти лидеры работали вместе, — сказала она. — Это объединение дало кадровый потенциал. Плюс у нас нет идеологических расхождений, мы не будем мешать друг другу».

По словам замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олега Нилова, к предстоящим думских выборам «Справедливая Россия — За правду» предложит программу, подтвержденную конкретными законами.

«Все наши предложения будут зафиксированы в наших программных обязательствах, — отметил парламентарий. — Например, мы предложим законопроекты о бюджете, об отмене пенсионной реформы и оптимизаций в сферах здравоохранения и образования».

Напомним, что о слиянии главы трех партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриотами России» заявили еще в конце января 2021 года — тогда был подписан манифест новой организации. В минувший понедельник в Москве прошли съезды сразу трех партий, которые закрепили создание новой политической силы «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, были избраны руководящие органы, а также утверждена новая символика.

Возглавит объединенную партию глава справедливороссов Сергей Миронов. Захар Прилепин и Геннадий Семигин займут должности сопредседателей партии. По итогам съезда «За правду» и «Патриоты России» самоликвидировались: их члены вошли в состав «Справедливой России».