Киев, 25 февраля. Украинские военные будут применять против ополчения ЛДНР дронов-камикадзе «Гром». Об этом заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, украинские военные специалисты уже создали тестовый образец дрона, который получил названием «Гром». Его испытали в условиях, приближенных к боевым, в 2020 году. По словам Бадрака, БПЛА продемонстрировал возможность наносить точечные удары по бронетехнике противника и подавлять огневые точки.

Экспортная версия украинского беспилотника получила название Silent Thunder и была разработана специалистами частного авиационно-транспортного агентства «Атлон Авиа». По словам представителей компании, их разработка сможет поражать цели и в режиме самоуничтожения. Бадрак отметил, что перспективный беспилотник сможет сыграть на руку ВСУ в условиях войны в Донбассе.

В пользу подготовки операции с применением ударных беспилотников говорит и недавний контракт, подписанный Киевом с крупным турецким производителем Baykar Makina, который обязался поставить ВСУ партию уже известных по боевым действиям в Сирии и в Карабахе дронов «Байрактар».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что украинские силовики атаковали позиции Народной милиции ЛНР с помощью ударного беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел 22 февраля в районе населенного пункта Калиново.

Аналогичный инцидент произошел в районе поселения Старомихайловка. Как указывает издание «360», при ударе с беспилотника ВСУ погиб боец Народной милиции ДНР.