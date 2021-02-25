Алена Полынь рассказала, почему существуют люди со склонностью быть жертвой убийства

Некоторые люди могут быть склонны к тому, чтобы стать жертвой убийства, поскольку к этому их подталкивают воспоминания о прошлой жизни. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

По словам эксперта, совершая те или иные поступки, люди порой не осознают, какие силы движут ими на самом деле.

«У некоторых личностей, к сожалению, присутствует склонность к совершению убийства или к тому, чтобы быть жертвой, чтобы их пытали. Это бывает в случаях, когда что-то внутри человека помнит о том, как его убили в прошлой жизни. Возможно, он что-то испытал в тот момент и хотел к этому вернуться. А кто-то в прошлой жизни был душегубом и хочет вернуться к этому состоянию. Это переживания прошлых жизней, которым мы не даем полноценную оценку. Они нас мучают, тревожат изнутри. Например, почему кого-то тянет в один город, а другого в другой. Есть зависимость от предыдущих воплощений», — рассказала Алена Полынь.

Также она отметила, что тяга людей к негативным событиям сказывается и на их вкусах в повседневной жизни.

«Люди любят ужастики. То, что людям страшно и до конца непонятно, всегда будет для них притягательно. Такие фильмы будут снимать всегда. Им обеспечен колоссальный успех. Даже по своему опыту я убедилась в этом. Если я выкладываю в социальной сети фото с цветами, медом и другими компонентами для ритуала на благодать для кого-то, то оно не наберет лайков. Чем мрачнее фотография, чем больше на ней страшных атрибутов, тем больше будет популярность снимка», — подытожила создательница «Империи сильнейших ведьм».

Ранее Алена Полынь назвала причины случаев каннибализма в современном обществе.