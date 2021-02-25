Лондон, 25 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет встречу с членами новой рабочей группы, цель которой — предотвратить выход Шотландии из состава Великобритании.

Источники Daily Telegraph подтверждают, что уже на следующей неделе Джонсон будет председательствовать на встрече нового комитета. На повестке дня одним из главных вопросов будет стоять использование новых возможностей, открывшихся Великобритании после выхода из состава Европейского союза для более агрессивного вмешательства в те области, которые ранее были отданы в ведение Национальной Партии Шотландии.

Новый Комитет Стратегии Единства дополнит уже имеющийся орган по внутриполитическим делам. В его состав войдут многие видные политические деятели Англии, включая государственных секретарей по вопросам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также новый секретарь по вопросам отношений с ЕС лорд Фрост.

Новости о создании нового органа появились сразу после объявления Казначейства Соединенного Королевства о выделении 4,8 млрд фунтов стерлингов дополнительной помощи всем четырем частям Великобритании на восстановление после пандемии коронавирусной инфекции.

Инсайдеры из Уайтхолла связывают эти инвестиции с результатами работы Внутреннего Рынка Соединенного Королевства (UKIM) — экономического органа, который после выхода Британии из ЕС будет играть все большую роль во вмешательстве Вестминстера во внутренние дела других областей, в частности Шотландии. UKIM будет брать на себя выполнение программ, которые местные власти выполнить не в состоянии, к примеру, поставки необходимых лекарств и обеспечение эффективной работы социальных служб.

Ранее представители парламента Шотландии уже заявляли, что гораздо эффективнее будет позволить местным властям самостоятельно определять свой бюджет и брать из королевской казны столько, сколько нужно, однако кабинет Джонсона, очевидно, намерен решить вопрос финансирования Шотландии по-своему.

Федеральное агентство новостей уже отмечало, что Евросоюз может помочь Шотландии отстаивать свою независимость после Brexit.