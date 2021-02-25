Банк России указал на манипуляции акциями «Газпрома» и «Сбера»

Москва, 25 февраля. Центробанк РФ установил факты манипулирования физлицами ценными бумагами «Газпрома», «Сбера» и Мосбиржи на организованных торгах, проходивших с марта 2016 года по август 2018 года.

Об этом говорится в сообщении регулятора. Кроме того, сделки проводились с акциями «Роснефти», «Башнефти», «Лукойла», ГМК «Норильский никель», банка ВТБ, «Магнита», «Мосэнерго» и ТГК–14. Соответствующие операции не имели очевидной экономической целесообразности для корпорации Maraion Investments Limited, однако позволяли физическим лицам получать доход и приводили к значительным расхождениям в объеме операций с вышеупомянутыми ценными бумагами.

Банк России направил физическим лицам и Maraion Investments Limited поручения о недопущении совершения подобных нарушений в будущем. Кроме того, материалы проверки были отправлены сотрудникам правоохранительных органов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что вложения российских кредитных учреждений в ценные бумаги по состоянию на 1 февраля составили рекордные 15,74 трлн рублей.