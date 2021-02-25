Телеведущий Норкин вспомнил анекдот про еврея при обсуждении памятника на Лубянке

Москва, 25 февраля. Ведущий Андрей Норкин рассказал анекдот про еврея и иностранного туриста в Москве при обсуждении памятника на Лубянке. Вопрос освещался в эфире передачи «Место встречи».

Москвичи активно обсуждают установку памятника на Лубянской площади. Большинство жителей российской столицы выступают за то, чтобы установить на ней памятник князю Александру Невскому. Однако есть горожане, которые поддерживают идею о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому. Во время эфира обсуждалось, какой монумент будет уместнее поставить на Лубянской площади.

Телеведущий Норкин в рамках дискуссии вспомнил анекдот про еврея и туриста в Москве, которым он решил поделиться со зрительным залом.

«Иностранный турист спрашивает в Москве на Лубянке еврея: «Это госстрах?». Еврей отвечает: Нет, это госужас», — сказал Андрей Норкин. Зрителям шутка понравилась, и в студии раздался смех.

Ранее телеведущий рассказал озорной анекдот про молодую работницу медицинского учреждения. Журналист беседовал с соведущим Иваном Трушкиным, и тот вспомнил рекламный ролик из детства, передавало Федеральное агентство новостей.