Прощание с Дмитрием Писаренко пройдет 27 февраля в морге «Царицыно»

Москва, 25 февраля. Россияне смогут проводить в последний путь российского актера в морге «Царицыно». Прощание состоится 27 февраля.

Федеральное агентство новостей сообщало, что тело актера было найдено в его квартире в Москве. Труп обнаружил сын супруги артиста Антон Бережной.

Как сообщил источник, Писаренко страдал от острого панкреатита. Тело актера отправлено на экспертизу. По предварительным данным, артист мог умереть от острой сердечной недостаточности.

Дмитрий Писаренко исполнил десятки ролей, среди которых особо известны кинокартины «Иван Грозный», «Ревизор» и другие.