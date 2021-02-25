Местный эксперт призвал ЦАР развивать сотрудничество с Россией

Банги, 25 февраля. Центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain опубликовало статью эксперта по международным отношениям Жако Белла, в которой автор призывает к укреплению сотрудничества с Россией.

«Менее чем за три года эта дружественная страна продемонстрировала добрую волю и внесла значительный вклад в дело обеспечения безопасности страны. Если бы все другие партнеры были как Россия, ЦАР давно бы вышла из этого бесконечного цикла насилия», – заявил Жако Белла.

Отдельной благодарности удостоились российские инструкторы, которые находятся на территории Центральноафриканской Республики с 2018 года и оказывают консультационную помощь местных вооруженным силам.

«Мы признаем значительную поддержку нашей армии со стороны россиян. Они дают нам конкретные направления на местности, что позволяет нам выйти победителями во всех атаках, которые мы проводили в последнее время», – сообщил источник в армии.