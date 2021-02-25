Собраны 10 уникальных фактов о сериале «Клон» в честь его 20-летия

Москва, 25 февраля. Культовый бразильский сериал о сложной истории любви Жади покорил сердца многих зрителей по всему миру. В этом году теленовелле исполняется 20 лет.

Немногие знают, что исполнители ролей Зейна и Иветти — актеры Вера Фишер и Лусиано Цафира — закрутили страстный роман во время съемок. Примечательно, что Мустафа — член семьи дяди Али — в реальной жизни является бывшим мужем Фишер и отцом ее дочери.

Отношения Джованни Антонелли и Мурило Бенисиу переросли за пределы площадки — пара даже поженилась и родила ребенка. Однако в 2006 году они расстались. Позже Бенисиу женился на Деборе Фалабелле — актрисе, которая играла его дочь Мэл. Кстати саму Дебору Фалабеллу в нескольких сериях подменяла ее сестра Синтия. Позже именно она исполняла роль дочери Лобатто.

Актриса Даниэла Эскобар, сыгравшая Маизу, заполучила эту роль что называется «через постель» — ее муж является продюсером сериала. Несмотря на близкие отношения, она все равно с трудом уговорила его взять ее в проект. Роль серьезной и сдержанной Далве досталась Неузе Боржес, которая в молодости снималась для откровенных журналов.

Сериал «Клон» был удостоен наградой от Управления по борьбе с наркотиками в США. В мелодраме много раз поднимались проблемы употребления запрещенных веществ. Оригинальная версия «Клона» включает в себя 250 эпизодов, однако в прокате вышла укороченная версия — 221 серия.

Съемки должны были проходить в пустыне Сахара. Однако ни актеры, ни оборудование не были готовы к таким погодным условиям. Интересно, что артисты массовки — танцовщицы и жители марокканского города, должны были в обязательном порядке выучить правила поведения мусульман и Коран, пишет kp.ru.

Главная музыкальна тема Жади — Urga, написана российским композитором Эдуардом Артемьевым для фильма Никита Михалкова «Урга – территория любви». «Клон» до сих пор является самым дорогостоящим проектом за всю историю компании Глобо. Однако несмотря на заоблачные бюджеты — все расходы полностью окупились.