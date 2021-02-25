УЕФА прокомментировал информацию о переносе Евро-2020 в Англию

Ньон, 25 февраля. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировала на слухи о переносе всех матчей турнира в одну страну.

Руководство УЕФА не рассматривает возможности переноса всех матчей Евро-2020 в Англию. Турнир должен пройти «согласно графику», сообщили в пресс-службе организации РИА Новости.

Континентальное футбольное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Северная столица примет четыре матча турнира. Сборная России попала в группу B, где сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.