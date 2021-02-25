Названа главная причина роста цен на сахар и масло в России

Москва, 25 февраля. Доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и менеджмента КФУ Виктор Реутов перечислил причины подорожания подсолнечного масла и сахара в России.

Об этом он рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму». По словам профессора, рост цен на такую продукцию в России связан с повышением ее стоимости на мировом рынке.

«Кроме того, свой отпечаток накладывает и то, что в России на отдельные продукты увеличилась стоимость транспортировки. В некоторых случаях ее цена увеличилась в шесть раз», — добавил эксперт.

По его мнению, борьба с увеличением стоимости подсолнечного масла и сахара не обеспечивает доступ населения к продуктам питания. Исходя из нормы, большую часть собственного бюджета граждане должны тратить на мясо, молочные товары, рыбу и овощи. В этом случае масло и сахар не являются основными источниками пропитания.

Потребительские цены на продовольственные товары выросли на 7% в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года, тем самым обогнав показатель инфляции. Это считается максимальным подорожанием продукции в годовом исчислении с января 2016 года, то есть за пять лет, резюмировал Реутов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что стоимость мяса и овощей может увеличиться в России. Об этом сообщил исполнительный директор организации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.