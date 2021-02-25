Ученые с фотографической точностью восстановили лицо умершего 700 лет назад англичанина

Лондон, 25 февраля. Британские ученые с точностью фотографии восстановили лицо умершего сотни лет назад мужчины. Работа исследователей позволяет иначе взглянуть на жизнь людей в средневековой Англии.

Останки мужчины, умершего 700 лет назад, найдены при строительстве в Кембридже. В средние века там находилась лечебница Святого Иоанна, за которой расположилось кладбище. Останки проанализировали специалисты Археологического факультета Кембриджского университета совместно с Центром анатомии и человеческой идентификации при университете Данди.

Мужчина, о котором идет речь, скончался в возрасте 40 лет. Отметки, найденные на его скелете, свидетельствуют, что он занимался изнуряющей работой. Вероятно, он пережил периоды голода и тяжелых болезней. На это указывает состояние зубной эмали. На черепе мужчине обнаружен шрам от удара тупым предметом, пишет газета «Культура».

В Египте ранее нашли древнейшую пивоварню. Находка сделана на севере города Абидос. Пивоварня относится, предположительно, к эпохе фараона Нармера. Он правил около 5000 лет назад, рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.