Пресс-служба «Конкорда»: иски Пригожина не связаны с политическими взглядами ответчиков

Санкт-Петербург, 25 февраля. Юрист признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь не явилась на второе судебное заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

По информации пресс-службы компании «Конкорд», заседание по иску предпринимателя к Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации состоялось 25 февраля в Симоновском районном суде. Евгений Пригожин намерен добиться справедливого наказания для юриста ФБК за распространение оскорбительных высказываний в Сети.

Из-за неявки ответчицы рассмотрение дела было перенесено на 6 апреля на 10:00 по московскому времени.

«Пресс-служба компании «Конкорд» продолжает внимательно отслеживать публикации на предмет наличия сведений, не соответствующих действительности, а также порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Евгения Викторовича Пригожина», — сказано в сообщении пресс-службы.



Уточняется, что судебные иски российского бизнесмена направлены на привлечение правонарушителей к ответственности за несоблюдение законов РФ. Разбирательства не имеют никакого отношения к политическим взглядам ответчиков.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Соболь и ее муж Сергей Мохов уклоняются от судебных заседаний по другому иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.