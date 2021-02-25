Постоянный кожный зуд может быть признаком серьезного заболевания печени

Москва, 25 февраля. Серьезное заболевание печени можно вычислить по состоянию кожных покровов. Один из основных признаков поражения печени — постоянный кожный зуд.

Это может говорить о развитии стеатоза печени, которое характеризуется накоплением жира клетками органа. Жировое перерождение печени приводит к развитию воспалительного процесса — стеатогепатита. Об этом пишет газета Express.

Опасность этого заболевания заключается в том, что оно протекает бессимптомно. Но иногда организм подает сигнал в виде кожного зуда или паукообразных гемангиом. Поражение печени также сопровождается пожелтением кожи.

Опасность заболеть стеатогепатитом грозит людям, страдающим ожирением, гипертоникам и диабетикам. Существует три вида болезни: алкогольная, метаболическая и лекарственная, иногда они сочетаются между собой.

К неалкогольной жировой болезни печени может привести неконтролируемое употребление фруктозы, которая содержится в сладких напитках и полуфабрикатах. Частое употребление фруктозы может спровоцировать нарушения в работе иммунной системы, предупреждают врачи.