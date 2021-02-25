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Постоянный кожный зуд может быть признаком серьезного заболевания печени

Постоянный кожный зуд может быть признаком серьезного заболевания печени

Москва, 25 февраля. Серьезное заболевание печени можно вычислить по состоянию кожных покровов. Один из основных признаков поражения печени — постоянный кожный зуд.

Это может говорить о развитии стеатоза печени, которое характеризуется накоплением жира клетками органа. Жировое перерождение печени приводит к развитию воспалительного процесса — стеатогепатита. Об этом пишет газета Express.

Опасность этого заболевания заключается в том, что оно протекает бессимптомно. Но иногда организм подает сигнал в виде кожного зуда или паукообразных гемангиом. Поражение печени также сопровождается пожелтением кожи.

Опасность заболеть стеатогепатитом грозит людям, страдающим ожирением, гипертоникам и диабетикам. Существует три вида болезни: алкогольная, метаболическая и лекарственная, иногда они сочетаются между собой.

К неалкогольной жировой болезни печени может привести неконтролируемое употребление фруктозы, которая содержится в сладких напитках и полуфабрикатах. Частое употребление фруктозы может спровоцировать нарушения в работе иммунной системы, предупреждают врачи.

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