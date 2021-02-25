Лидер оппозиции Армении призвал сооружать баррикады у здания парламента

Ереван, 25 февраля. Баррикады у парламента нужны до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил лидер оппозиции Вазген Манукян.

Лидер армянской оппозиции призвал своих сторонников строить баррикады вокруг парламента.

"Мы никуда не уходим, остаемся здесь, блокируем улицы баррикадами, чтобы депутаты пришли и отправили его в отставку. Упустить этот момент — значит потерять родину", — заявил Манукян.

В ответ на это Пашинян предлагает оппозиции прекратить протесты и приступить к диалогу.

Стоит отметить, что против Манукяна, призывавшего сторонников «в любое время быть готовым восстанием взять власть», уже было возбуждено дело о призывах к захвату власти, ответственность за которое предполагает до 3 лет лишения свободы.

Ранее представители оппозиции Армении сообщали, что намерены продолжать митинг на площади Свободы до тех пор, пока премьер не сложит полномочия, передает ФАН.