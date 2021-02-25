Российские компании начали запасаться долларами

Москва, 25 февраля. Валютные средства российских компаний в финучреждениях выросли в январе на 2,5% и составили 163,1 млрд долларов. Согласно статистике Центробанка, это максимум с апреля 2018 года.

Рост привел к притоку валюты на текущие счета, которые за месяц увеличились на 12,1%. В то же время, юридические лица, наоборот, забирали средства с банковских вкладов. За тот же период их объем сократился на 2,2% — до 104,2 млрд долларов.

При этом объем средств граждан страны после двухмесячного роста вернулся к снижению: в январе показатель упал на 0,5% и составил 91,6 млрд долларов. Так, за последний месяц россияне сняли со своих депозитов 943 млн долларов, а пополнили свои счета всего на 456 млн долларов.

Жители России снова начали снимать валюту на фоне более высоких расходов на январские праздники, а низкие ставки по вкладам выступили в качестве дополнительного фактора, резюмировал управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Центральный банк РФ ранее сообщил, что в конце минувшего года граждане стали чаще скупать валюту. Речь идет о периоде с ноября по декабрь 2020 года. Валютные депозиты россиян за эти два месяца увеличились на 4,2 млрд долларов.