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Суд Чили разрешил принудительную высылку венесуэльских мигрантов

Суд Чили разрешил принудительную высылку венесуэльских мигрантов

Чили, 25 февраля. Верховный суд Чили признал законной высылку 23 мигрантов из Венесуэлы, которую отменил Апелляционный суд города Икике. Высшая инстанция отклонила три ходатайства, поданных в пользу беженцев, депортированных 10 февраля, сообщило издание El Estímulo.

«Верховный суд отмечает, что мы действовали в соответствии с нашими полномочиями, законом, конституцией и миграционным законодательством», — прокомментировал решение заместитель министра внутренних дел Чили Хуан Франсиско Галли.

С начала февраля чилийские власти депортировали 138 мигрантов. Несмотря на аномальные перепады температуры и дополнительный риск в виде пандемии, беженцы активно проникают в страну через переход между чилийским поселком Кольчан и боливийским городом Писига.

Нашествие беженцев в Чили

На протяжении последнего месяца Чили переживает миграционный кризис. Несколько тысяч беженцев незаконно пересекли границу за первые десять дней февраля. Самая напряженная ситуация сложилась в ближайшем к границе поселке Кольчан, куда уже направили силы правительственной армии.

Суд Чили разрешил принудительную высылку венесуэльских мигрантов

Департамент по делам иностранцев и миграции (DEM) напоминает, что в Чили проживает 1,4 млн беженцев. Большинство из них прибыли из Венесуэлы, остальную часть составляют выходцы из Перу, Гаити и Колумбии. Президент страны Себастьян Пиньера попробовал решить вопрос с мигрантами за счет введения в 2018 году специальной визы, которая позволяла им проживать в стране законно. Однако на практике документ смогли получить только 27% от общего числа беженцев.

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