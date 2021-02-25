Резкие перепады температуры и метель: жителей Мордовии предупредили о капризах погоды

Саранск, 25 февраля. Жителям Мордовии рассказали, как будет меняться погода в ближайшие дни. Вечером в четверг ожидается метель, а затем — резкое потепление.

«Температура будет повышаться. Сильные осадки сохраняются и на завтра, только будут они уже в виде мокрого снега и дождя. Если сегодня ночью мы ожидаем до –15°C, то завтра столбики термометров поднимутся до +3°C», — предсказала погоду руководитель Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Хлевина.

По словам собеседницы, юго-западный ветер усилится до 14 метров в секунду. Осадки на охлажденной поверхности будут сразу же замерзать, на дорогах появится гололедица. Водителям стоит на дорогах быть внимательнее, а метеочувствительным людям — запастись таблетками. Погода и дальше будет удивлять своими капризами.

«27 и 28 февраля осадки сохранятся. Ночью ожидаем до –12°C, днем до +3°C. Морозы не отступят и в марте. До отметки –30°C, конечно, не дойдут, однако холод до –20°C вполне возможен», — добавила Светлана Хлевина.

Ранее ФАН сообщил об отмене занятий для мордовских школьников. На дистанционку дети ушли из-за сильных морозов.