Мать утопила новорожденную дочь в уличном туалете в Ивановской области

Иваново, 25 февраля. Ивановские следователи направили в суд уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки в Ивановской области. Как стало известно ФАН, ее мать скрывала свою беременность от мужа и близких родственников.

Следователи установили, что 37-летняя жительница города Южа Ивановской области 25 ноября 2020 года родила девочку прямо в уличном туалете и выбросила новорожденную в выгребную яму. После этого она позвонила в больницу. Медики госпитализировали родительницу и сообщили в правоохранительные органы о родовых травмах, обнаруженных у женщины.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время следствием собрана достаточная совокупность доказательств, подтверждающих вину обвиняемой в инкриминируемом ей деянии», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ивановской области Юлия Вейсман.

На допросах роженица отрицала факт убийства младенца.

«В семье обвиняемой в убийстве воспитывается несовершеннолетний ребенок. Женщина прекрасно ладит с мужем, но по непонятным причинам скрывала свою беременность от него и близких родственников. Возможно, она зачала девочку на стороне. До сих пор жительница Южи отрицает убийство и утверждает, что найденный в нечистотах ребенок — не ее дочь», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

На время следствия женщину оставили на подписке о невыезде. Если ее вина будет доказана в суде, то детоубийце грозит до пяти лет лишения свободы.