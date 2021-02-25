Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей относится к разряду спорных диагнозов, не воспринимаемых многими всерьез. У некоторых он и вовсе вызывает раздражение: мол, нечего оправдывать лень и дурное воспитание поколения модными психическими расстройствами. Между тем симптомы данного состояния были описаны в научных трудах еще на заре XX столетия. На сегодняшний день чрезмерная импульсивность, невнимательность и другие признаки СДВГ проявляются приблизительно у 6% населения планеты, однако к медикам обращаются лишь 2%. Воспитывать и обучать детей с таким синдромом весьма непросто, к тому же многие родители не готовы признать, что с их ребенком что-то не так. Они склонны искать причины его плохого поведения в окружающей обстановке, взаимоотношениях со школьными учителями, сверстниками и т. д. Хорошая новость в том, что, своевременно приняв необходимые меры, состояние детей с СДВГ можно существенно улучшить. Но прежде разберемся, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности, в чем его опасность и как сформировать оптимальный семейный микроклимат для дошкольника или школьника с диагнозом СДВГ. Эти и другие вопросы комментирует семейный психолог, кандидат психологических наук Екатерина Талакова.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка: что это и почему он возникает?

Если ваш ребенок рассеян, забывчив, суетлив в жестах и разговоре, ни на чем не может сосредоточиться, всегда готов сорваться с места и куда-то бежать — возможно, у него СДВГ. Такие дети часто устраивают истерики: начинают рыдать и не могут остановиться, на них жалуются воспитатели и учителя.

«Со стороны СДВГ выглядит как дурное поведение, но на самом деле данное состояние порождает неспособность мозга быстро адаптироваться к ситуации, — поясняет Екатерина Талакова. — При этом спровоцировать развитие синдрома может генетическая предрасположенность, тяжелое течение беременности, психологическая обстановка в семье, особенности конкретного организма. Также СДВГ может развиться по причине осложнения после других заболеваний, например, вследствие родовой травмы или инфекционного поражения центральной нервной системы ребенка».

Когда возникает и до какого возраста может проявляться СДВГ?

Признаки СДВГ максимально полно проявляются в возрасте пяти-семи лет, ведь когда ребенок идет в школу, ему приходится подчиняться новым правилам и осваивать большие объемы знаний. Однако начальные симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности можно заметить уже в первый год жизни ребенка.

Малыши с СДВГ чаще плачут, плохо засыпают, чутко реагируют на внешние раздражители: слишком яркий свет, громкий голос, неожиданный звук и так далее. Кроме того, зачастую они значительно позже, чем сверстники, учатся переворачиваться, садиться, ползать, говорить.

«Если заболевание не лечить, то неприятная симптоматика может преследовать человека всю жизнь. И даже обладая высоким уровнем развития, взрослые люди с диагнозом СДВГ сложно адаптируются в социуме: не могут сосредоточиться на работе, провоцируют конфликты, с трудом выстраивают личные отношения», — предупреждает наш эксперт.

Каковы основные проявления гиперактивности и дефицита внимания, существует ли разница между этими понятиями?

Дефицит внимания, не дополненный гиперактивностью, проявляется как рассеянность, невнимательность, равнодушие к словам окружающих, забывчивость, неорганизованность. Ребенок словно витает в облаках: теряет вещи, отвлекается, ни на чем не может сосредоточиться. Такое поведение часто встречается у девочек, несмотря на то, что в целом СДВГ наиболее распространен у представителей сильной половины человечества.

В свою очередь, гиперактивность без примеси недостатка внимания имеет такие проявления, как беспокойность, суетливость, активность без конкретной цели. Гиперактивный ребенок не может долго усидеть на месте: он то и дело вскакивает, куда-то бежит, возвращается, елозит на стуле, заламывает кисти рук. Таким детям сложно выдержать целый школьный урок, не вставая. Они болтливы, не умеют играть в спокойные игры, часто подвергают себя опасности.

Как лечится и корректируется СДВГ?

Лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности должно быть комплексным, поэтому работа с детьми с СДВГ включает в себя три практически равнозначные составные части:

психологическая коррекция;

терапия медикаментами;

родительская поддержка.

Задача лечащего врача и психолога — сформировать у маленького пациента новые навыки поведения. Задача родителей — закрепить их, внедрив в повседневную жизнь. При этом ребенку важно дать ощущение, что дома его понимают и поддерживают.

Существуют ли профилактические меры, препятствующие развитию СДВГ?

К счастью, развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности можно предотвратить. Для этого следует придерживаться обычных правил здорового образа жизни: соблюдать режим сна, много гулять на свежем воздухе, употреблять простую здоровую пищу, придерживаясь рациона, в котором преобладают овощи, фрукты и ягоды, отказаться от добавленного сахара. Все это снижает нагрузку на нервную и эндокринную системы ребенка и дает им возможность полноценно развиваться.

Остановить развитие СДВГ также поможет спокойная доброжелательная атмосфера в семье, а скандалы и конфликты между значимыми для ребенка людьми могут стать спусковым крючком для прогрессирования синдрома.

Может ли проблема СДВГ исчезнуть сама по себе?

«Такой вариант возможен, но довольно редко, — говорит Екатерина Талакова. — Ведь существует две формы СДВГ — простая и осложненная. Первая характеризуется лишь рассеянностью и гиперактивностью, в некоторых случаях ее удается перерасти. При осложненной форме к симптомам добавляются расстройства сна, головные боли, панические атаки, заикание и так далее. В этом случае лечение крайне необходимо, так как с возрастом симптомы только усугубляются».

Каковы последствия СДВГ у ребенка?

СДВГ у детей дошкольного и школьного возраста приводит к тому, что из-за неспособности концентрировать внимание им очень трудно дается обучение. Часто старшеклассники, страдающие такой проблемой, не могут сдать школьные экзамены и поступить в вуз.

Из-за повышенной импульсивности, неумения прогнозировать последствия своих слов и поступков в подростковом возрасте у таких детей усиливаются конфликты со сверстниками. Им редко удается выстроить продолжительные дружеские и романтические отношения.

«При этом диагноз СДВГ не связан с интеллектом. Большинство гиперактивных детей многосторонне развиты, талантливы, одарены творчески и способны глубоко чувствовать. Однако из-за плохой регуляции нервной системы ребенок с СДВГ в обычной школе, равно как и дома, не в состоянии полноценно проявить эти качества», — добавляет Екатерина Талакова.

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