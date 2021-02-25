Зеленский призвал завершить изменение Конституции Украины

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением на заседании Совета развития громад и территорий в Киеве.

Зеленский призвал принять изменения в Конституцию Украины, касающиеся децентрализации. Он отметил, что префекты должны сыграть свою роль в становлении унитарного устройства страны.

«Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны…Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов», — сказал Зеленский.

Президент Украины особо подчеркнул, что проголосовать за изменения необходимо вне зависимости от принадлежности к определенным политическим фракциям.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало материал об изменениях на Украине в сфере социальных выплат.