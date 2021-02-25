Оформляем развод через Интернет: нюансы и правила

Современные реалии требуют современных и технологичных решений. Нам нужно быстро добраться до работы, быстро получить посылку или как можно скорее получить желанную еду из любимого ресторана. Такая спешка у жителей мегаполиса возникает неспроста, ведь нам нужно умудриться выкроить время на отдых, работу и какие-то личные дела. Так как же все успеть? Такой вопрос сильно нервирует, когда дело касается оформления документов, к примеру, заявления на развод. Мы решили узнать, можно ли в 2021 году подать заявление на развод в режиме онлайн. Как это сделать, рассказала юрист Елена Павлович.

Способы подачи заявления

Как оказалось, технические нововведения коснулись и судебной системы. Поэтому подать заявление о расторжении брака через Интернет теперь стало очень легко. Развод, как рассказала нам специалист, можно «провернуть» двумя путями:

через ЗАГС (подходит для пар, которые не имеют претензий друг к другу по поводу имущества; сюда же относятся бездетные пары);

через судебные органы.

Юрист обратила внимание, что форму заполнения искового заявления легко найти на просторах Интернета. Также эксперт озвучила список необходимых бумаг, которые должны прилагаться к иску:

документ, который может подтвердить факт уплаты государственной пошлины за расторжение брака;

оригинал свидетельства о заключении брака; копия свидетельства о рождении ребенка (если в семье несколько детей, то приложить копию каждого свидетельства);

документ, который подтверждает, что иск с приложениями отправлен ответчику.

К вопросу о госпошлине: в 2021 году за этот документ вы заплатите 650 рублей. Реквизиты, куда необходимо перевести деньги, можно отыскать на официальном сайте суда. Обычно эти данные располагаются в графе «Справочная информация», а там уже легко можно найти подраздел «Государственная пошлина». Кстати, госпошлину можно оплатить через банковское приложение.

Как правило, иск направляется в суд, который находится по месту жительства ответчика. Однако ситуации в жизни бывают разные, и случается, что бракоразводный процесс происходит в суде по месту жительства истца. Это бывает в том случае, если рядом с ним находится несовершеннолетний ребенок, или из-за проблем со здоровьем он не может приехать в другой суд.

Процесс оформления развода через Интернет

Что ж, наступает черед самой интересной части инструкции по бракоразводному процессу онлайн — как отправить заявление в судебный орган через Интернет. Для этого нам понадобится заглянуть на официальный сайт суда, куда будет адресоваться иск, и найти графу «Подача процессуальных документов в электронном виде». Именно здесь можно найти все необходимые данные о том, участником каких судебных тяжб вы являетесь. Помимо этого, тут встречается справочная информация, есть также возможность отслеживания всех текущих обращений, и, конечно, заветная кнопочка, позволяющая подать иск в суд.

Затем понадобится сервис «Госуслуги». Он необходим, чтобы оформить новое обращение. Если авторизация не прошла, значит где-то имеется незаполненное обязательное поле. Сразу отметим: не стоит пренебрегать этим сервисом, лучше сразу подтвердить в нем все свои документы. Это поможет избежать проблем на всех этапах электронного оформления важных бумаг. После того, как вы создадите новое обращение, необходимо нажать на кнопку «Гражданское судопроизводство». После чего откроется вкладка «Подать заявление» и следом — «Исковое заявление».

Юрист посоветовала очень внимательно заполнять каждую строчку и не допускать ошибок. Ведь даже одна неверная буква может «запороть» вам всю работу. Как только вы все сделаете, можете мысленно себя поздравить, ведь вы заполнили все бланки без помощи юриста! Осталось только подождать.

В течение пяти дней судья примет решение по поводу вашего заявления. В случае, если все документы были заполнены верно, заявление будет принято и по делу назначат судебное заседание. В противном случае заявление попросту возвратят заявителю, которому придется проводить все вышеперечисленные манипуляции заново.

Полностью удаленно развестись у вас в любом случае не получится. По словам юриста, хотя бы один раз, но сходить в суд и поддержать свой иск все-таки нужно. Там вы сможете озвучить свою позицию, объяснить ситуацию и выслушать возможные претензии и возражения ответчика. Если с первого раза осуществить бракоразводный процесс не удалось, специалист рекомендовала оставить ходатайство с прошением решить вопрос в ваше отсутствие.

Все. Это исчерпывающий план действий. Вот так легко и просто можно быстро распрощаться с прошлой жизнью и начать двигаться навстречу новым свершениям, и конечно, отношениям.