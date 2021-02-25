Алена Полынь назвала причины случаев каннибализма в современном обществе

Психотропные вещества или определенные обстоятельства могут подтолкнуть людей с нестабильной психикой к каннибализму. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

По ее словам, ужасающие случаи людоедства происходят в наши дни в том числе и потому, что такая практика считалась нормой в жизни наших далеких предков.

«Такие ритуалы существуют на земле с очень давних пор. Например, врага убивали, съедали его сердце или мозг с целью забрать себе силу. Это происходило по всему миру. Вопрос в том, насколько это сохранилось до наших дней», — сообщила эксперт.

Алена Полынь привела примерное описание тех, кто в наше время способен пойти на каннибализм.

«Кровожадность есть в каждом человеке. Просто она может спать, либо активироваться под воздействием каких-то препаратов или ситуаций. К примеру, человек посмотрел некий фильм или прочитал какую-то книгу, у него возникло желание сделать так же, он не смог с ним совладать, пошел и реализовал. Значит у него нестабильная психика. Он не может отделять вымышленные события от реальности. Проблема в том, что, когда возникает подобная мысль, она никуда не уходит, люди живут с ней. Они могут начать вынашивать планы по реализации», — объяснила собеседница.

В завершение она указала, какие факторы могут подтолкнуть отдельно взятого человека к людоедству.

«Один может проявлять интерес к теме каннибализма, но скрывать это от окружающих в обычной жизни. Другой же может находиться под воздействием психотропных препаратов и предать огласке свои мысли. В любом случае, совершить это может и человек под некими веществами, и впечатлительная личность, прочитавшая какие-то произведения или посмотревшая триллер», — резюмировала создательница «Империи сильнейших ведьм».

Ранее Алена Полынь рассказала, где тайные общества в наши дни берут людей для жертвоприношений.