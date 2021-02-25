Некоторые напитки способны улучшить самочувствие при резких скачках давления

Москва, 25 февраля. Правильный рацион питания позволит гипертоникам и гипотоникам перенести резкие скачки давления из-за погоды, сообщила главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романова.

Гипертоники нередко страдают от учащенного сердцебиения и высокого давления из-за погодных изменений. Настойки валерианы, мелиссы и другие успокаивающие напитки позволят таким людям справляться с перепадами давления.

Тонизирующие напитки помогут людям с низким давлением чувствовать себя лучше на фоне погодных изменений. Свежезаваренный чай, кофе и настои женьшеня способны поднять давление у гипотоников, рассказала Романова в эфире телеканала «360».

Резкие перепады атмосферного давления во время барической пилы могут стать причиной обострения хронических болезней, предупреждают врачи. Гипертоникам и гипотоникам стоит принимать свои лекарства для нормализации давления, но обязательно соблюдать меру.