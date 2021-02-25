Успенская ничего не знает о возможной реанимации Миланы Тюльпановой

Москва, 25 февраля. Любовь Успенская заявила, что ничего не знает о реанимации экс-супруги футболиста Александра Кержакова Миланы Тюльпановой, ведь не находится с ней «в таких дружеских отношениях».

На странице светской львицы Миланы Тюльпановой в Instagram недавно появился странный пост, в котором неизвестная девушка сообщает, что бывшая жена Кержакова попала в реанимацию. Якобы Тюльпанову без сознания нашел в загородном доме ее младший брат. Чтобы узнать подробности о самочувствии звезды журналисты связались с королевой шансона Любовью Успенской, которая называла Тюльпанову своей крестницей.

Однако в беседе с корреспондентами портала Teleprogramma.pro певица заявила, что ничего не знает о возможной реанимации подруги. Она подчеркнула, что не общается с светской львицей настолько близко. Как оказалась, Успенская даже не пригласила бывшую жену Кержакова на свой день рождения, который она отмечала 24 февраля. Хотя еще недавно артистка посвящала Тюльпановой теплые слова в Instagram и называла «близким и родным человеком».

«Я ее на свой день рождения не приглашала. Это все неправда. Мы не в таких дружеских отношениях, чтобы приглашать ее к себе. Честно сказать, я ничего не знаю о том, что она может находиться в реанимации», — заявила Успенская.

Пост на странице Тюльпановой о ее госпитализации через некоторое время пропал. Ситуацию поспешил прояснить брат светской львицы Владислав. Он назвал сообщение в соцсети «полным бредом» и заверил, что с ней все в порядке.