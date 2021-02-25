Новый фильм о Джеймсе Бонде и «Крид 3» покажут на платформе Paramount+

Вашингтон, 25 февраля. Тысячи фильмов, в том числе новая картина о Джеймсе Бонде «Не время умирать» и «Крид 3», появятся на платформе Paramount+, которая заработает в начале марта.

Это стало возможным благодаря подписанию соглашения между компаниями Paramount Pictures и Epix. Уже известно, что многие творения студии, выпущенные в кинотеатрах, покажут на платформе раньше, чем на платных телеканалах.

«Мы очень рады расширению нашего давнего партнерства с Paramount Pictures и надеемся и дальше предлагать зрителям Epix качественные фильмы», — заявил президент Epix Майкл Райт.

Фильмы компании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) тоже появятся на новом сервисе спустя 90 дней после премьеры, передает Deadline.

Американский режиссер Зак Снайдер ранее поделился с фанатами подробностями о зомби-боевике «Армия мертвецов». Фильм выйдет на Netflix 21 мая.