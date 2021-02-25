ФСИН сообщила о девяти делах после избиений в колониях и СИЗО Приангарья

Иркутск, 25 февраля. Проверки в колониях и СИЗО в Иркутской области привели к возбуждению целого ряда уголовных дел, сообщает пресс-служба ФСИН России.

На прошлой неделе стало известно об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, а также временном отстранении от обязанностей его зама и замначальника ИК-6.

Представители ведомства выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных. В отношении их идут проверки.

Сотрудники ФСИН, прокуратуры Иркутской области и СК РФ проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. Также проводится медицинский осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В ходе проверки учреждений информация о возможных притеснениях осужденных по национальным мотивам не подтвердилась.

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в избиении и сексуальном насилии над знакомым, сообщало РИАМО.