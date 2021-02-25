Психолог объяснила, с какого возраста желательно подростку начинать работать

Все мамы знают, чем старше становится их ребенок, тем выше растут его потребности. Не все родители могут ни в чем не ограничивать своего ребенка, поэтому некоторые подростки, достигшие 14 лет, самостоятельно идут подрабатывать на свои же нужды.

Корреспондент ФАН поговорил с семейным психологом Натальей Наумовой — она рассказала, с какого возраста желательно начинать подростку работать, а также посоветовала несколько вариантов заработка для ребенка.

«По закону РФ подросткам разрешается работать с 14 лет. Я думаю, что это и есть самый оптимальный возраст. Поскольку в этот момент ребенок уже может нести за себя определенную ответственность, выполнять более осмысленные действия», — рассказала собеседница ФАН.

Она объяснила, что подросток уже в состоянии справиться со сложностями самостоятельно, но и родителям еще позволительно поддержать его, если возникнут сложности с работодателем.

«Было бы идеально, если бы ребенок мог заниматься умственной деятельностью. Поскольку физическая работа в столь юном возрасте не очень хорошо может сказаться на его здоровье в дальнейшем», — рассказала психолог.

Подростковый организм растет, и поднимать что-то или заниматься тяжелым физическим трудом в 14-летнем возрасте не рекомендуется, подчеркивает эксперт.

«Если ребенок хорошо учится, то он может помочь с учебой ребятам, которые младше его. Например, помогать усваивать программу, как репетитор, какие-то интеллектуальные задания будут очень кстати для него», — резюмировала Наталья Наумова.

Сегодня стало известно, что в Красноярском крае планируют трудоустроить более 24 тысяч подростков от 14 до 18 лет. Из муниципального бюджета на это будет выделено 124 миллиона рублей. Эти средства пойдут на заработную плату подросткам.

В основном, подростки будут трудиться в бюджетных и частных организациях подсобными рабочими, курьерами, сотрудниками по благоустройству или промоутерами.