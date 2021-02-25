Эстония как временный член СБ ООН запомнилась лишь нападками на Россию и Белоруссию

Далеко ли от Нью-Йорка до Таллина? Этот вопрос можно задать, подводя итоги годичного пребывания «маленькой, но гордой» Эстонии во временных членах Совета Безопасности ООН. С задней скамейки, а точнее с задворок Совбеза ООН европейский аутсайдер пытается влиять на процессы, которые в Таллине самоуверенно относят к вопросам европейской безопасности.

«Мы успешно удерживаем фокус на вопросах европейской безопасности», — не без гордости заявляет постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон. Его слова приводит News.err.ee.

Напомним, Эстония начала работу как временный член Совета Безопасности ООН 1 января 2020 года. Вместе с Эстонией в эту структуру на временной основе вошли еще четыре страны: Вьетнам, Нигер, Тунис, а также маленькое карибское государство Сент-Винсент и Гренадины. Как видим, компания у Таллина — не из тех, кто управляет мировой политикой. Временные члены Совбеза ООН оказались в ситуации, когда от их голоса, будем откровенны, мало что зависит.

Однако Эстония не сдается: для нее СБ ООН — удобная площадка, чтобы засвидетельствовать свою антироссийскую позицию и понравиться «старшим» — ведущим европейским государствам.

Отсюда — темы, которые волнуют Эстонию в Совбезе ООН. Это в первую очередь антироссийская повестка в любых ее видах, в том числе критика союзников России. Так, представитель Таллина в ООН уже успел обрушиться на президента Белоруссии Александра Лукашенко и спеть дифирамбы его проигравшей на выборах сопернице Светлане Тихановской. Естественно, со стороны господина Юргенсона постоянно звучат слова поддержки в адрес Киева (в основном в антироссийском ключе) и заявления о якобы «оккупации» Крыма. Таллин также поддерживает нелепые обвинения в адрес Москвы по поводу якобы совершенных хакерских атак. В последние дни представитель Эстонии озаботился темой Грузии, где зафиксирован очередной виток напряженности, подогреваемой из-за рубежа экс-президентом этой страны Михаилом Саакашвили.

То, что Эстонии удалось поднять в СБ ООН эти, прямо скажем, не первостепенные для международной безопасности вопросы, — предмет особой гордости Таллина.

«В Совбезе ООН доминируют пять его крупных постоянных членов — США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. И, несмотря на все разногласия, Эстонии все же удалось поднять темы Белоруссии и кибербезопасности», — приводит News.err.ee слова постоянного представителя Эстонии при ООН Свена Юргенсона.

Увы, отмечают аналитики, находящаяся на задней скамейке Совбеза ООН Эстония ни в чем, кроме антироссийской риторики, себя так и не проявила. Таков незавидный итог годового пребывания этой прибалтийской страны там, где ей, похоже, совсем не место.